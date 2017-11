ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಹ್ರಾ, ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್

ಕೋಲ್ಕತಾ, ನವೆಂಬರ್ 16: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಆಶೀಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಅವರು ಇಂದಿನಿಂದ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ನೆಹ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಹ್ರಾ ವಿದಾಯದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಉಡುಗೊರೆ

38 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಶೀಶ್ ನೆಹ್ರಾ ಅವರು ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್‌ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್‌ ಗಾರ್ಡನ್‌‌‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್‌‌ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಆಡಲಿವೆ.

ನವೆಂಬರ್‌‌‌ 1ರಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನೆಹ್ರಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. ದೆಹಲಿಯ ಫಿರೋಜ್‌ ಷಾ ಕೊಟ್ಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿದಾಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿದ್ದರು.

After entertaining us on the cricket field Nehra ji is all set to entertain us with the mic🎤 Welcome Ashu.Should be lots of fun @StarSportsIndia #IndvSL