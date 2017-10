ಮಸಾಜ್ ವೇಳೆ ಗೇಲ್ 'ಗುಪ್ತಾಂಗ' ಪ್ರದರ್ಶನ, ಏನಿದು ಆರೋಪ?

ಸಿಡ್ನಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನ ದೈತ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋಜು, ಮಸ್ತಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಗೇಲ್ ಅವರು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಾಗ ಮಹಿಳಾ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಗುಪ್ತಾಂಗ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಫೇಸ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ದಿ ಸಿಡ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ದಿ ಏಜ್ ಹಾಗೂ ದಿ ಕೆನ್ ಬೆರಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಸರಣಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ಗೇಲ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಅಲ್ಲಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

2015ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆ ಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಗೇಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹ ಸಿರಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ನ್ಯೂ ಸೌಥ್ ವೇಲ್ಸ್ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಗೇಲ್ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿರಾಧಾರವಾಗಿದ್ದು, ಗೇಲ್ ಅವರ ಘನತೆ, ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲು ಮಾಡಿರುವ ಹುನ್ನಾರ ಎಂದು ಗೇಲ್ ಪರ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರೂಸ್ ಮೆಕ್ ಕ್ಲಿನ್ಟೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರದಿಗಳು ಬಂದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಗೇಲ್ ಅವರು ಟಿವಿ ವರದಿಗಾರ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿತ್ತು. ಟಿವಿ ವರದಿಗಾರ್ತಿ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 'ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗೋನ ಬಾ' ಎಂದು ಗೇಲ್ ನಗುತ್ತಾ ಕರೆದಿದ್ದರು.

