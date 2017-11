ಮಡದಿಗಾಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ

ನವೆಂಬರ್ 10 : ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ವಿಕೇಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ನಿಂದ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲೂ ಬರುತ್ತದೆಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ.

once while we were shooting we found ourselves in @TheJohnAbraham 's van so i and @SaakshiSRawat directed @msdhoni to make a video for him.

Warning: THIS IS THE CUTEST THING YOU WILL SEE FOR A DECADE! #MSDhoni #YouRock

Enjoy #MSD fans .. so much love! pic.twitter.com/UDNf4DZ5Ta