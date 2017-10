ತ್ವರಿತಗತಿ ಟಿ20 ಶತಕ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರು ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100ರನ್ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರು 36ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 101ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗದೆ ಉಳಿದರು.



ತ್ವರಿತಗತಿ ಶತಕದಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 9 ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿತ್ತು. ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರು ಶತಕ ಹಾಗೂ ಹಶೀಂ ಆಮ್ಲಾ ಅವರು 85 ರನ್ (51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ) ನೆರವಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 20 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 224/4 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದೆ.



WHAT AN INNINGS! @DavidMillerSA12 has just hit the fastest T20I century off just 35 balls! Congratulations! 🙌 #SAvBAN pic.twitter.com/kKJ1qxEVwK