Shimoga

Gururaj

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

5 elephants of Shivamogga Sakrebailu elephant camp will shift to Uttar Pradesh soon. For tourism for development elephants will shift to Dudhwa national park. ಸಕ್ರೆಬೈಲಿನಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ನಿಂತ ಆನೆಗಳು!