ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರೊನಾ: ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ 20 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ

ನವದೆಹಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 16: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, 'ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್‌' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳು ಬೆಸ-ಸಮ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ 20 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳದಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ನಿನ್ನೆ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರೊನಾ ಕೇಸ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 331 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಸೋಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏಕದಿನ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಾಲು 2-3 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 25-30 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ 0.5 ಶೇಕಡಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಇದು GRAP ಪ್ರಕಾರ, ಹಳದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ -

*ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.

*ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ಕಚೇರಿಗಳು 50% ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

*ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಲು ಕೇವಲ 20 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. 20 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಿತಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

*ಮಾಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳು ಬೆಸ-ಸಮ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿತರಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.

*ವಸತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಬೆಸ-ಸಮ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

* ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಲಿವೆ.

*ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

*ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

*ಸಲೂನ್‌ಗಳು, ಕ್ಷೌರಿಕ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ಪಾಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು.

*ರಾಜಕೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಹಬ್ಬ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ತೆರೆದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

*ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಸಹ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

