ಕನ್ನಡಿಗರ ಬೈದ ಗೋವಾ ಸಚಿವನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಘರ್ಜನೆ

ಮೈಸೂರು, ಜನವರಿ 15 : ಗೋವಾ ಸಚಿವ ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ಕೀಳು ಭಾಷೆ ಬಳಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೋವಾ ಸಚಿವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Would Tamilnadu ever allow Karnataka Water resources Minister to visit Mettur Dam along with our Chief Engineer to personally inspect the water level when there is a dispute or crisis or when the case is being heard?! Then how did u allow Palekar to visit Kanakumbi? Answer now pic.twitter.com/lzXyDiwwvX