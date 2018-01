ಮೈಸೂರು: ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ದರೋಡೆಕೋರರ ಬಂಧನ

Mysore

ಮೈಸೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ

By: ಮೈಸೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Mysuru district Hunsur Police arrest five Highway robbers. Accused identified has Abdulla, Francis, Ferooz, Ramesh, Sunil.