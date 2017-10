ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ

Mysore

ಮೈಸೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ

By: ಮೈಸೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

30-year-old youth (Venkatesh) stabbed to death in Basalapur village, Periyapatna taluk, Mysuru district on OCT 12th.