ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋದ ವರನಿಗೆ 5000 ರೂ. ದಂಡ ಯಾಕೆ?

Mumbai

oi-Sunitha B

ಪೀಡಲ್ ಜೂನ್ 25: ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಹಬ್ಬದಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಧು-ವರರ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ವರನಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪೀಡಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಲ್ಲಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಕುಶ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವರನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ವರ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಬುಲ್ಡೋಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ 5000 ರೂ. ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ವರನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ರವಿ ಪರಸ್ಕರ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ರವಿಗೆ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 39/192 (1) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಡೋಜರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸಾಗಿಸದ ಕಾರಣ 5,000 ರೂ. ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ನಾನು ಅಂಕುಶ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡ ಆಧಾರಿತ ಯಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬುಲ್ಡೋಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಕ್ರಮ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದಂತಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಇದೂ ಸಹ ಮರೆಯಲಾಗದ ಘಟನೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

English summary

The incident in madhya pradesh where a groom was fined for going to a wedding parade. Do you know what caused this?