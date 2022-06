ಕತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲ‌; ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿಗೆ ಭಾರೀ ಡಿಮಾಂಡ್!

Mangaluru

oi-Kishan Kumar

ಮಂಗಳೂರು, ಜೂ 9: 'ಅತ್ತೆ ಗೊಂದು ಕಾಲ..ಕತ್ತೆಗೊಂದು ಕಾಲ‌' ಎನ್ನುವುದು ಗಾದೆ. ಈಗ ಕತ್ತೆಗೂ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಬೈಗುಳ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಫಾರಂ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕತ್ತೆ ಹಾಲಿಗೆ ಈಗ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಕತ್ತೆಯ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಕತ್ತೆಯ ಮೂತ್ರ ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಕತ್ತೆಯ ಸಾಕಾಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಕೊಣಾಜೆ ಬಳಿಯ ಇರಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕತ್ತೆ ಸಾಕಾಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಭರಪೂರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂದಿ ಉತ್ಸಾಹಿ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೊಣಾಜೆ ಬಳಿಯ ಇರಾದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಸಾಕಾಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Donkey's milk and donkey's urine are medicine for many diseases, This is the first time the donkey farm has been set up in Mangalore. This is the second farm in the country.