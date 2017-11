ಟೋಪಿ ಬೇಕೇ ಟೋಪಿ ಹಾಳೆಯ ಟೋಪಿ

Mangalore

ವರದಿ-ಚಿತ್ರ: ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಶಿ

By: ವರದಿ-ಚಿತ್ರ: ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಶಿ

Dharmasthala : Laksha Deepotsava 2017: Traditional Areca leaf caps attracted crowd. Areca leaf manufacturer Babu Nalike from Shirlalu village narrates difficult in marketing these products.