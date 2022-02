ಜೈಪುರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಭಾಷಣಕಾರರು

Jaipur

ಜೈಪುರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 25: ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಜೈಪುರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ ಹೊಸ ಹೊಳಹುಗಳ ರುಚಿಕರ ಹಬ್ಬ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬರಹಗಾರರು, ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಉದ್ಯಮ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಲೋಕದ ಖ್ಯಾತರನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆಸಲು ಮತ್ತು ಚಿಂತನಾರ್ಹ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೈಪುರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವದ (JLF) 15 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು 2022 ರಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 5-14 ರಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 10-14 ರವರೆಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಥೀಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರ ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ, ಇವೆಂಟ್ 350 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೇಖಕರು, ಚಿಂತಕರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪ್ರವಚನ, ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಕಲಾ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು, ಸರಕುಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ಡೈಲಿಹಂಟ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರುವ ಇವೆಂಟ್, ಚಿಂತನಶೀಲ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಜನರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರುತ್ತದೆ.

ಇದು ವಿಚಾರಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ-ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಎವರಿ ವೋಟ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕ ನವೀನ್ ಬಿ ಚಾವ್ಲಾ ; ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಮತ್ತು ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ದಲಿತ ಹಿಸ್ಟರಿ ಗುರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಸ್ವಾನ್; ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮದನ್ ಬಿ ಲೋಕೂರ್ ಅವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಮಿತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಜಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಲೇಖಕಿ ಮುಕುಲಿಕಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಿತಿ ಚರ್ಚಿಸಲಿದೆ.

ಜೈಪುರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಭಾಷಣಕಾರರ ಪಟ್ಟಿ

15 ಭಾಷಣಕಾರರ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ವು ವೇರ್ ಓಮ್ಲಿ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕಿ ಅರುಂಧತಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ; ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ವಾಸ್ಕುಲರ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋವಾಸ್ಕುಲರ್ ಸರ್ಜನ್, ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ ಗಂಗಾ ರಾಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಕ್ಯಾಥ್ ಲ್ಯಾಬ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಸಾತ್ವಿಕ್; ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಲಾ ವಿಮರ್ಶಕ, ಕಲಾ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಬಿ.ಎನ್.ಗೋಸ್ವಾಮಿ; ಹಡ್ಸನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಫ್ರೈಡ್ ಮಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ, ಮಾಜಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ ಬ್ರೂನೋ ಮಾಸೆಸ್; ವೈಕಿಂಗ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜೈವಿಕ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ವೈಕಿಂಗ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ರಾಪಾ ನುಯಿ ಡಾ ಕ್ಯಾಟ್ ಜರ್ಮನ್; 2021 ರ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡ್ಯಾಮನ್ ಗಾಲ್ಗುಟ್; ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು 2003 ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕಾದಂಬರಿ ವೆರ್ನಾನ್ ಗಾಡ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಬಿಸಿ ಪಿಯರ್; ಭಾರತೀಯ ಸಂಜಾತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬರಹಗಾರ, ನಾಟಕಕಾರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಫರೂಖ್ ಧೋಂಡಿ.

ಇವರಲ್ಲದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು 2002 ರ ಪುಲಿಟ್ಜೆರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಫಿಕ್ಷನ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಜೊನಾಥನ್ ಫ್ರಾಂಜೆನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ; ದಿ ಮಿನಿಯೇಚರಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕಟ್ಟಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಜಪಾನೀಸ್ ವೈಫ್ ಕುನಾಲ್ ಬಸು ಎಂಬ ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ; ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ: ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟಿಜನ್‌ಶಿಪ್ ಇನ್ ಅಗ್ರೇರಿಯನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಕುಲಿಕಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ; ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ ಡಾ ಶಶಿ ತರೂರ್; ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಚೊಚ್ಚಲ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಶಿವಾನಿ ಸಿಬಲ್; ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಮತ್ತು ಮೂರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೇಖಕ, ಹದಿನಾರು ಬಿರುಗಾಳಿ ದಿನಗಳು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ನೆಹರು: ಭಾರತವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳು ತ್ರಿಪುರದಮನ್ ಸಿಂಗ್; ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೇಖಕ, ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾವರ್ಕರ್: ಎ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೆಗಸಿ, 1924-1966 ವಿಕ್ರಂ ಸಂಪತ್.

ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವ ಭಾಷಣಕಾರರ ಪಟ್ಟಿ

25 ಭಾಷಣಕಾರರ ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕವಿ, LGBTQ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬಿಟನ್ ಟಂಗ್: ದೆಹಲಿ ಕವಿತೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಸಿಂಧೂ ದಾಟುತ್ತದೆ ಕೃತಿ ಲೇಖಕ ಅಖಿಲ್ ಕತ್ಯಾಲ್; ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಕಾರ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೇಖಕ - ಬರಹಗಾರ ಜಾನ್ ಬುಕಾನ್, ಸ್ಪೈ ಗೈ ಬರ್ಗೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ವರ್ಡ್ VIII - ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಲೊನೀ; ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಲೇಖಕಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಅನಿಂದಿತಾ ಘೋಸ್; ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ (ದಿವಂಗತ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡೇವಿಡ್ ಗ್ರೇಬರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹ-ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ) ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ದಿ ಡಾನ್ ಆಫ್ ಎವೆರಿಥಿಂಗ್: ಎ ನ್ಯೂ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮಾನಿಟಿ ಡೇವಿಡ್ ವೆಂಗ್ರೋ; ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಬ್ರಿಟಿಷ್-ಟರ್ಕಿಶ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ ಮಹಿಳಾ ಲೇಖಕಿ ಎಲಿಫ್ ಶಫಕ್; ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೇಖಕ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್; ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಹೆಸರಾಂತ ಕವಿ, ಬರಹಗಾರ, ವಿಮರ್ಶಕ, ನಾಟಕಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಕ ಕೆ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ್; PEN ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಜಮೈಕಾದ ಕವಿ, ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಕಾರ ಕೀ ಮಿಲ್ಲರ್.

ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ರೋಮಾಂಚಕಗೊಳಿಸಲು ಹೆಸರಾಂತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಹ್ಫುಜ್ ಅನಮ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ; ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಫಾಲ್ಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ: ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಾರಾಜರು ಬರಹಗಾರ: ರವಿವರ್ಮ ಮನು ಎಸ್. ಪಿಳ್ಳೈ ; ಅಮೇರಿಕನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೇಖಕರಾದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಂಪೈರ್, ಲಿಬರ್ಟಿಸ್ ಎಕ್ಸೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಿ ಡಾನ್ ವಾಚ್: ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನ್ರಾಡ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಯಾ ಜಸಾನೋಫ್; ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬರಹಗಾರ ಬ್ರಿಕ್ ಲೇನ್ - ಮೋನಿಕಾ ಅಲಿ; ನಟ, ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮತ್ತು ಆರು ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬರಹಗಾರ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 15 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಂದನಾ ದೇವ್ ಸೇನ್; ಫೋರ್ಬ್ಸ್‌ನ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರ್ಷಲ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ದಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್‌ನ ಲೇಖಕ ನೌಶಾದ್ ಡಿ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್; ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ, ಪ್ರಕಾಶಕರು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ZOHRA ಲೇಖಕ! ಎ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಇನ್ ಫೋರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ರಿತು ಮೆನನ್; ಅಂಡರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಿ ಓಲ್ಡ್ ವೇಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್: ಎ ಸ್ಪೆಲ್ ಬುಕ್ (ಲೇಖಕ ಜಾಕಿ ಮೋರಿಸ್ ಜೊತೆ) - ರಾಬರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ಫರ್ಲೇನ್ ಎಂಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೇಖಕ.

ಇದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭಾಷಣಗಾರರನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರ ರೂಪರ್ಟ್ ಎವೆರೆಟ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ; ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕವಿ, 12 ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳ ಲೇಖಕ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ರೂತ್ ಪಡಲ್; ಭಾರತೀಯ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ವಿಮರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೈಕತ್ ಮಜುಂದಾರ್; ಚೈನಾಮನ್‌ನ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬರಹಗಾರ: ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರು ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಡಿಎಸ್‌ಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗ್ರ್ಯಾಟಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಎಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು - ಶೆಹನ್ ಕರುಣಾತಿಲಕ; ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ, ಟಿವಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಲೇಖಕಿ ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ; ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಲೇಖಕ ತನುಜ್ ಸೋಲಂಕಿ; ದಿ ಬಾಡಿ ಅಡೋರ್ನ್ಡ್, ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಆರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯೋಗಿನಿ ಕಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಥ್ರೂ 100 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ವಿದ್ಯಾ ಡೆಹೆಜಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೇಖಕ; ಹಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿನೋದ್ ಕಪ್ರಿ.

ಪ್ರವೇಶ ಟಿಕೆಟ್‌ಗೆ 200 ರೂ

ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆನ್-ಗ್ರೌಂಡ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗೆ 200 ರೂ. ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೂಲತಃ ಜನವರಿ 28 ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಡ್ -19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

ನೋಂದಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಜೈಪುರ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

English summary

The 15th edition of the Jaipur Literature Festival (JLF) is set to go hybrid in 2022. The literary extravaganza will be streamed online from March 5-14 and will be held on the ground from March 10-14.