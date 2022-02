ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೈಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್

International

oi-Nayana Bj

ನವದೆಹಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 12: ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಕೈಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಡೌನ್‌ಡೆಕ್ಟರ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಟ್ವಿಟರ್​ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್​ ಖಾತೆದಾರರು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ 2021: ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್‌, ರೀಟ್ವಿಟ್‌: ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಟಾಪ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನಿಲುಗಡೆ ಕುರಿತಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡೌನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ವಿಟರ್ ಸರ್ವರ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು.ಶುಕ್ರವಾರದದಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 10:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಡೌನ್ ಆಗಿರುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಮೊದಲು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಡೌನ್‌ಡೆಕ್ಟರ್ ಸುಮಾರು 15,000 ಬಳಕೆದಾರರ ನಿಲುಗಡೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ನಂತರ, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿತು.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಅಥವಾ API, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಡೌನ್​ಡೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಟ್ವಿಟರ್​, ಆಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹೀಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಕೆನಡಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದಿಂದ (ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ) ಟ್ವಿಟರ್ ಸ್ಥಗಿತದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ (54 ಪ್ರತಿಶತ) ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಂದ ವರದಿಯಾದರೆ, ಶೇ 33 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ದೂರುಗಳು Twitter ಲಾಗಿನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿವೆ.

ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Twitter was back after facing an hour-long outage that affected both the web and mobile apps in some parts of the world.