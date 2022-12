ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವ್‌ ದಿವ್ಯ ಫಾರ್ಮಸಿ ಸೇರಿ 16 ಕಂಪೆನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ

International

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 21: ನೇಪಾಳದ ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಡ್ರಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲಾಖೆ, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಔಷಧ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ 16 ಭಾರತೀಯ ಔಷಧೀಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಯೋಗ ಗುರು ರಾಮ್‌ದೇವ್ ಅವರ ಪತಂಜಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಕರಾದ ದಿವ್ಯಾ ಫಾರ್ಮಸಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡವು ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಆಮದು ಅಥವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪೀಡಿತ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದ ನೇಪಾಳದ ಸ್ಥಳೀಯ ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಿವ್ಯಾ ಫಾರ್ಮಸಿ ಜೊತೆಗೆ, ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟರಲ್ಸ್, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್, ಅಲಯನ್ಸ್ ಬಯೋಟೆಕ್, ಕ್ಯಾಪ್ಟಾಬ್ ಬಯೋಟೆಕ್, ಅಗ್ಲೋಮೆಡ್, ಝೀ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್, ಡ್ಯಾಫಡಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್, ಜಿಎಲ್ಎಸ್ ಫಾರ್ಮಾ, ಯುನಿಜುಲ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ಸಿಎಐಪಿಎಎಸ್, ಆನಿಜೂಲ್ಸ್, ಆನಿಜೂಲ್ಸ್, ಆನಿಜೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಡಿಲಾ ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್, ಡಯಲ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕೂರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಸೇರಿದೆ.

ಔಷಧ ಇಲಾಖೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಕೇರ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ 500 ಮಿಲಿ ಮತ್ತು 5 ಲೀಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಜರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ, ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಜರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಳಸಬಾರದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ವಿತರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಔಷಧೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

The Drug Administration Department of the Drug Control Authority of Nepal has announced that it has blacklisted 16 Indian pharmaceutical companies for failing to comply with World Health Organization drug manufacturing standards.