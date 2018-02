ದುಬೈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾನ ಹರಾಜು!?

ದುಬೈ, ಫೆಬ್ರವರಿ 27: ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತೋರುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಾತುರ ನಡೆಯ ಕುರಿತು ದುಬೈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೂ ತಮ್ಮ ಅಸಹನೆ ಹೊರಹಾಕಿವೆಯಾ?

ಹೌದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದುಬೈ ಪತ್ರಿಕೆ ಖಾಲೀಜ್ ಟೈಮ್ಸ್, ತನ್ನ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾನೋ ಸಂಪಾದಕೀಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾನಹರಾಜು ಹಾಕಿದೆ!

The Dubai newspaper @khaleejtimes has a "nano edit" on its front page today with these stellar words directed at detectives in Indian TV newsrooms trying to crack open the #SrideviDeathMystery: "To the media in India, we advise patience---a virtue in these trying times." pic.twitter.com/xNvdhwRPNL