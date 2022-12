2004ರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಸುನಾಮಿಗೆ 8 ವರ್ಷ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಲಿ

International

ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹಲವಾರು ಭಯಾನಕ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ ಕೂಡ ಒಂದು. 9.1 ರ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 2004 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸುಮಾತ್ರಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ದಾಖಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

The Indian Ocean tsunami of December 2004 took the lives of 227,000 people in 14 countries. The aftermath shows that disasters are not gender-neutral, with a disproportionate percentage of the fatalities being female. https://t.co/jRf5F9dmeu pic.twitter.com/I2B6PnmFVH

ಇದು ಅದೆಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದ ತಳವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಸುನಾಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೃಹತ್ ಅಲೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈ ಬೃಹತ್ ಅಲೆಗಳು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿದವು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಸುನಾಮಿ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ನಾಶ ಮತ್ತು ಜೀವಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, 220,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸುನಾಮಿ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ನಾಶ ಮತ್ತು ಜೀವಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, 220,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದರು. ದುರಂತದ ಒಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 3,00,000 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದಾಖಲಿತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸುನಾಮಿಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿತು. ಈ ಸುನಾಮಿಯಿಂದ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 107, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 177, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 8009, ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 599 ಮತ್ತು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ 3513 ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 12,405 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 14 ಭಾರತೀಯರು; ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ 13 ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 1 ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

2004ರ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಸುನಾಮಿಯು ವಿನಾಶಕಾರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪವಾಗಿದ್ದು, ಪೀಡಿತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು.

There have been many terrible earthquakes all over the world. Among them is one of the largest recorded earthquakes in the Indian Ocean. On the morning of December 26, 2004, a magnitude 9.1 earthquake struck off the coast of Sumatra, Indonesia. It is one of the largest earthquakes ever recorded in the world.