UP Election 2022 Voting Live: ಯುಪಿ 6ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ

100+ Voters K Mathikhoro of 50/40 Kangpokpi AC and L. Mangolnganbi 27/6 Moirang Naranseina (B) are truly an inspiration for all of us to ensure to cast our vote.#ECI #ElectionCommissionOfIndia #CEOManipur #SVEEP #Election2022 #ManipurVotes2022 #CovidSafeElections pic.twitter.com/zXqRq60mUS