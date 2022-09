India

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 30: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 20 ರವರೆಗೆ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜನಸಂದಣಿಯ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇಗಂಪೇಟ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ವಿಭಾಗದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ -19 ಹರಡುವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇ ದರವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್- 50 ರೂ, ಹೈದರಾಬಾದ್ - 20 ರೂ, ವಾರಂಗಲ್ - 20 ರೂ, ಖಮ್ಮಂ- 20 ರೂ, ಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ- ರೂ20, ಕಾಜಿಪೇಟೆ - 20 ರೂ, ಮೆಹಬೂಬಾಬಾದ್ - 20 ರೂ, ರಾಮಗುಂಡಂ- 20 ರೂ, ಮಂಚಿರ್ಯಾಲ್ - 20 ರೂ, ಭದ್ರಾಚಲಂ ರಸ್ತೆ- 20 ರೂ, ವಿಕಾರಾಬಾದ್ - 20 ರೂ, ತಾಂಡೂರು- 20 ರೂ, ಬೀದರ್ - 20 ರೂ, ಪರ್ಲಿ ವೈಜನಾಥ್ - 20 ರೂ, ಬೇಗಂಪೇಟೆ - 20 ರೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಗರದಿಂದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ 10 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೇಳಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 1,673 ಹೊಸ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 6,94,030 ಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ 4,042 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗ್ರೇಟರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಜಿಎಚ್‌ಎಂಸಿ) 1,165 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಡ್ಚಲ್ ಮಲ್ಕಾಜ್‌ಗಿರಿ 149 ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬುಲೆಟಿನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 5.30 ರವರೆಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 330 ಜನರು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

Indian Railways has decided to increase platform ticket fares till January 20 this year in southern regions on the occasion of Makar Sankranti. Railways have decided to increase the fare to control the flow of people in view of the surge in cases of Corona virus.