ನಿಮಗೆ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

ಹಠಾತ್ತನೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆಯು ನಿರಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (IRCTC ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಸೀಟ್ ಪಡೆಯಲು ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಾವು ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದು.

