ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆ 2022: ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು?

India

oi-Punith BU

ಶಿಮ್ಲಾ, ನವೆಂಬರ್‌ 3: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನವೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೈರಾಮ್ ಠಾಕೂರ್ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತೂ ಬಂತು 542 ಕೋಟಿ: ಬಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಬೊಕ್ಕಸ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು!

ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೆರಾಜ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1998ರಿಂದ ಮಂಡಿಯ ಚಾಚಿಯೋಟ್ ಮತ್ತು ಸೆರಾಜ್ (ಚಾಚಿಯೋಟ್‌ನ ಡಿಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರ) ನಿಂದ ಸತತ ಐದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 2009-2012ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು.

ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಎಬಿವಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1993ರಿಂದ 1995 ರವರೆಗೆ ಬಿಜೆವೈಎಂನ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. 2006ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2017ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿತು. ಆದರೆ ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಧುಮಾಲ್ ಸೋತರು.

English summary

Himachal Pradesh will go to polls on November 12 to elect a new government. The current ruling BJP in the state is facing a two-pronged challenge from the Congress and the Aam Aadmi Party.