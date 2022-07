ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20,000 ಲೀಟರ್‌ ಉಚಿತ!

Hyderabad

ಹೈದರಾಬಾದ್‌,ಜುಲೈ. 29: ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20,000 ಲೀಟರ್‌ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 1ರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದು ಕೊಳಗೇರಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮನೆ, ಬಹು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ, ಬೃಹತ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು 20,000 ಲೀಟರ್ ಉಚಿತ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಗೃಹ, ಕೊಳಗೇರಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹ, ಬೃಹತ್‌ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಹತೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಸಾಬ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸಾದುಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರವು ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ನೀರಿನ ಬಿಲ್‌ಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜನರು ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕೆಸಿಆರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಂತರ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಕೆಸಿಆರ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆದವರು. ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸಾದುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದರು.

