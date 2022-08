Whatsappನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆ

Business

ನವದೆಹಲಿ,ಆಗಸ್ಟ್‌ 09: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ WhatsApp ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಈಗ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ದಿ ವರ್ಜ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದೀಗ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಸಂದೇಶ(ಗಳನ್ನು) ಕಳುಹಿಸಿದ WhatsApp ಗುಂಪು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ನಂತರ ನೀವು ಡಿಲಿಟ್‌ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ text ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಡಿಲೀಟ್‌ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ತದನಂತರ "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಳಿಸಿ" ಅಥವಾ "ನನಗಾಗಿ ಅಳಿಸಿ" ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಕೃತದಾರರು WhatsAppನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಆಪಲ್‌ನ iMessage ಇನ್‌ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು WhatsAppಗೆ ನೀಡುವ ಉಪಯುಕ್ತ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ದಿ ವರ್ಜ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆಪಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಹೊಸ iPhone, iPad ಮತ್ತು Mac ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದೀಗ iOS 16 ಬೀಟಾದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕೇವಲ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ರಿಸಿವರ್‌ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ.

WhatsApp users no longer have just an hour to delete a message after sending it, instead they now get a little over two days.