Bank Holiday: ಫೆಬ್ರವರಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ರಜೆಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 24: 2023ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ರಜಾ ದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

2023ರ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ನಿಜವಾದ ಭೇಟಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ.

ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂತಹ ಎರಡೂ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮೊದಲ ರಜೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2023 ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ಸಹಜವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.

ಎರಡನೇ ರಜೆಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 2023 ಫೆಬ್ರವರಿ 11, ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ರಜೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಫೆಬ್ರವರಿ 12, ಭಾನುವಾರ ಇರಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ರಜೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 18, 2023 ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಬೇಲಾಪುರ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕಾನ್ಪುರ್, ಲಕ್ನೋ, ಮುಂಬೈ, ನಾಗ್ಪುರ, ರಾಯ್ಪುರ್, ರಾಂಚಿ, ಶಿಮ್ಲಾ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ರಜೆ ಬೀಳಲಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2023 ಸಹಜವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಬೀಳಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2023 ಮಿಜೋರಾಂ ರಾಜ್ಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ಲೊಸಾರ್ (ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್) ರಜೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 25, ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2023 ಭಾನುವಾರ ಇದ್ದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.

ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ಯುಪಿಐ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇದ್ದೆ ಇವೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾದದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

The first month of New Year 2023 is coming to an end. In this background, here is a list of bank holidays for those who have bank jobs in February.