ಪರ ಸ್ತ್ರೀ ಜತೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ; ಪತಿ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿದ ಪತ್ನಿ!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ. 13: ಪರ ಸ್ತ್ರೀ ಜತೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಡನ ಅಸಲಿ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಆತನ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಪತ್ನಿ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಆತನ ಪ್ರೇಯಸಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಗಂಡನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾಳೆ.

ನನ್ನ ಗಂಡ ಆತನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಯುವತಿಯನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಪತ್ನಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಈಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಆ ಯುವತಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರೇ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ: ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವ ಗೌತಮ್ ಅವರು ಸಿಂಧು ಎಂಬುವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಜತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಗೌತಮ್ ನಡವಳಿಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗೌತಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗೊಂಡಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಸಿಂಧು ಇದರ ಮೂಲ ಹುಡುಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಳು. ಗೌತಮ್ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಜತೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.

ಡಿ. 06 ರಂದು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋಗಿದ್ದ ಗೌತಮ್ ವಾಪಸು ವಾಪಸು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಪತ್ನಿ ಸಿಂಧು, ಹಲಸೂರು ಬಳಿಯ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಡಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಜತೆ ಗೌತಮ್ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ಗೌತಮ್ ಪತ್ನಿ ಸಿಂಧು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಡಿ ಗೋವಾ ಬಳಿ ತೆರಳಿದ್ದಾಳೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಗೌತಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೆಟ್ರೋ ಬಳಿ ಇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಪ್ರೇಯಿಸಿ ಸಿಂಧುಜಾ ಎಂಬ ಯುವತಿಯನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಭವನದ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸಮೀಪ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಪತ್ನಿ ಸಿಂಧು ಕಾರನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಇಳಿಯಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗೌತಮ್ ಜತೆಗಿದ್ದ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂತೂ ಗೌತಮ್ ಪತ್ನಿ ಸಿಂಧು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಯಸಿ ಸಿಂಧುಜಾ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗಿದ್ದು, ಪತ್ನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಗಂಡ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಜತೆ ರಾಜಭವನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೌಂಟರ್ ಕೇಸು: ಇನ್ನು ಗೌತಮ್ ಜತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬದ್ದ ಸಿಂಧುಜಾ ಎಂಬಾಕೆ ಗೌತಮ್ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಯ ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್ ಗೌತಮ್ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಂತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಗೌತಮ್ ಪತ್ನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಾರನ್ನು ತಡೆದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಗೌತಮ್ ಕಥೆ ಗೋವಿಂದ!: ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಗೌತಮ್‌ಗೆ ಪರಿಸ್ಥತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಪ್ರೇಯಸಿಯೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವಳ ಸಹವಾಸ ಬೇಕಾ ಎಂದು ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಪತ್ನಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನು ಅವಿವಾಹಿತ ಯುವತಿ ನಿನ್ನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೀದಿಪಾಲು ಆಯಿತು ಎಂದು ಗೌತಮ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಡಿಟೆಟಿಕ್ವೀವ್ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ಲಾನ್‌ಗೆ ಗಂಡನ ಜೀವನ ಬೀದಿಪಾಲು ಆಗಿದೆ.

