ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ನಾಗೇಂದ್ರ ಮುಖಾಮುಖಿ?

Bellary

ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

Ballari BJP MP B.Sriramulu and Kudligi MLA B.Nagendra fight in Ballari Rural assembly constituency, Karnataka. Kudligi MLA recently joined Congress in the presence of AICC president Rahul Gandhi.