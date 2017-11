ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ

Belgaum

ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

Karnataka Janata Dal (Secular) mega rally in Belagavi on November 14, 2017. Devar Hipparagi MLA (Congress) A.S. Patil Nadahalli will join JDS in the presence of party state president H.D.Kumaraswamy.