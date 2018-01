ಬೆಳಗಾವಿ: ಎಂಇಎಸ್ ಶಾಸಕನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿಗೆ ಆವಾಜ್

Belgaum

ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

In Belagavi's Khanapur local MLA Aravind Patil threatens congress leader Anjali Nibalkar for criticizing MLA's work in constituency.