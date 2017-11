ಮಹಾಮೇಳಾವಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಎಂಇಎಸ್

Belgaum

ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

The Maharashtra Ekikaran Samithi invited Maharashtra Revenue minister Chandrakant Dada Patil for 'Maha Melava' on the first day of the winter session of the Karnataka assembly winter session in Belagavi on November 13, 2013.