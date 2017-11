'ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ರೈತರಿಂದ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ'

Belgaum

ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

Farmers will Siege Suvarna Soudha On First Day of Winter assembly session, said Karnataka Rajya Raitha Sangha president Kodihalli Chandrashekhar in Belagavi on November 11. Winter assembly session start from november 13 in Suvarna Soudha Belagavi.