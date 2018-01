ನೀರು ಸೋರಿಕೆ: ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 09: ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಹುಣಸೇಮರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವ ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಕೊಳವೆ ಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ!

ಹಾಗಾಗಿ ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್, ಓಕಳಿಪುರಂ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಸಂಚಾರವಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಯಿತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Water leakage observed at Hunesemara Junction of Magadi Main Road, Vehicles coming frm Magadi Road towards Leprosy Hospital, Binny Mill & Okallipura side will have slow moving traffic Intimated to BWSSB engineer to get it rectifiy soon@AddlCPTraffic @DCPTrWestBCP@blrcitytraffic pic.twitter.com/PDf8flBI3Q