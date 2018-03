ಹಾಡಹಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೂಂಡಾಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 19: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಗೂಂಡಾಗಳ ಹಲ್ಲೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ನೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನೇ ಇದು ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ.

ನಗರದ ಮಾರತಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ, ವರ್ತೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗೂಂಡಾಗಳು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆಯೇ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಜೆಜೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ

Today police person was beaten up by goons near siddapura cross, vartur road, marathahalli, Bangalore.. this is the law n order situation in Karnataka.. 😏😬 @ippatel @vivekshettym @SirJadeja @ShefVaidya @bjparvind @AmitShah @shakkuiyer @CPBlr pic.twitter.com/N58GxvDoV3