Bangalore

oi-Nayana

English summary

Urban development department has written a letter to BMRCL, BMTC and Transport department of India to ensure one common smart cards for their commuters. All the authorities have planning for a MOU to implement the single smart card system for their daily commuters to ease the ticketing system.ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಉಪನಗರ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು. ಹೌದು ಇಂತಹ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.