ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ, 25 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವ ಶಿಕ್ಷೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್18 : ಇನ್ನುಮುಂದೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 'ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್' ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ

ಇಂತದ್ದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಗರದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಶುಕ್ರವಾರ (ನ.17) ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಂಚಾರ ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನೂತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೋರಮಂಗಲದ ಫೋರಂ ಮಾಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಧರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರಾದ್ಯಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Started a small initiative in which a compilation of Traffic Awareness Videos 📽 (25 minutes) is shown to Motor Vehicle Violators instead of fining them. pic.twitter.com/T93Bt7DoCU