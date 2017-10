ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಟಿಎಂ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24: ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ- ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ದತ್ತು ಪಡೆದಿರುವ ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಎಟಿಎಂ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಎಟಿಎಂ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೆರೆ ಉಳಿವಿಗೆ ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿದ ನಿರ್ಮಲಾ

ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಗೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

Smt @nsitharaman 's adopted village Mallanayakanahalli in Karnataka gets its first ATM! Thank you @ICICIBank for your assistance pic.twitter.com/s3W1Ay0WYO