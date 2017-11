ಛೆ, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇದೆಂಥ ಅವಮಾನ? ಇಂಥ ಸೊಕ್ಕಿನ ಮಾತಿಗೆ ಏನೆನ್ನೋಣ?

Bangalore

Trupti Hegde

Subscribe to Oneindia Kannada

ನಂತರ ಅವರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪೆನಿಯ ಯುವತಿ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಆಕೆಯ ದುರಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ: "More than 50% of population in Bangalore can't speak Kannada. Do hell with your language" ಇದು ಆಕೆ ಕಳಿಸಿದ ಸಂದೇಶ. ಈ ಸಂದೇಶದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನೂ ಶರ್ವಾಣಿ ಅವರು ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

"More than 50% of population in Bangalore can't speak Kannada. Do hell with your language" this is a message by a non Kannadiga lady who resides in Bengaluru. She has sent this message to a Kannadiga for asking her to speak Kannada. Social media people in Facebook are opposing her arrogance continuously.