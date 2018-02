ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ : ಕಸದಿಂದ ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಪಾದನೆ!

Bangalore

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

A report on Maltose Agri Products Private Limited (MAPPL) Biogas Plant at Huskur, Doddaballapur. This innovative plant produces 600 Kgs of Compressed Natural Gas (CNG) per day to Hotels in Bengaluru.