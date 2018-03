ನವಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾರ್ಚ್‌ 03: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನವಕರ್ನಾಟಕ 2050 ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಥನದ ವಿಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ ಅನ್ನು ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

ನವಕರ್ನಾಟಕದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನವಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

ನವಕರ್ನಾಟಕ ನಿರಂತರ ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನವ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, ಕನಸನ್ನು, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದಾಗಿ ಎಂದರು.

Since 2013, we have successfully scripted a unique Karnataka Model of Development based on Inclusion, Innovation & Enterprise.

