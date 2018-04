ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏಪ್ರಿಲ್ 12: ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಅತಿ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಸದ ನಗರಿ ಮಾಡಿದವರು, ರೈತರ ಮೇಲೆ ಗೋಲಿಬಾರ್ ಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದವರು. ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆರೂವರೆ ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

1 ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆಯಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧ್ವಜದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರಾ?

2 ಬಸವೇಶ್ವರರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೀರಾ?

3 ಮಹಾದಾಯಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೀರಾ?

4 ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ನೀಡಿರುವ ಕೃಷಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೀರಾ?

5 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾಣಿಯನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ? ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲಾ, ನೀವು ಕೂಡ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ?

1 Do you support the aspiration of Kannadigas to a strong Kannada identity with a Nada-Dhwaja?

2 Do you support the aspirations of the followers of Basaveshwara for an independent religion?

3 Do you support medition by the Prime Minister for an immeidate resolution to #Mahadayi ?