ವಿಡಿಯೋ: ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕಳ್ಳತನ- ಪೊಲೀಸರ ಮೊರೆ ಹೋದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

Amaravati

oi-Sunitha B

ಹೈದರಾಬಾದ್, ನವೆಂಬರ್ 26: ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣದ ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಅವರ ಮುಗ್ಧತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಹೀಗೂ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತೀರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೂ ಆಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಮಂದಹಾಸ ಬೀರುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ.

ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಹಪಾಠಿಯೊಬ್ಬನು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದಕ್ಕೆ, ಪುಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ವೀಡಿಯೊ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹನುಮಂತ ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಯನ್ನು ಕರ್ನೂಲ್‌ನ ಪೆದ್ದಕಬಾದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಲಕ ದೂರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಗುವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬಾಲು ಹನುಮಂತು ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಗುವಿನ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾರೆ.

