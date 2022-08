ಶ್ರಾವಣ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ: ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ, ಉಪವಾಸ ಯಾಕೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ

Festivals

ಆಗಸ್ಟ್ 8, ಸೋಮವಾರ ಶ್ರಾವಣ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಇರುವ ದಿನ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಏಕಾದಶಿ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಪುಷ್ಯ ಮಾಸದಲ್ಲೂ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಏಕಾದಶಿ ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ದಿನ. ಹಿಂದೂ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ. ಪ್ರತೀ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ 15 ದಿನ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ 24 ಬಾರಿ ಏಕಾದಶಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಏಕಾದಶಿ ದಿನವೂ ಪವಿತ್ರವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶ್ರಾವಣ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳಿಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಂದು ಯಾವುದಾದರೂ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎಡೆತಾಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಈ ವರ್ಷದ ಶ್ರಾವಣ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ಆಗಸ್ಟ್ ೮ರಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಪುತ್ರದ ಏಕಾದಶಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸವುದು ಯಾಕೆ, ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ, ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಏನು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:

