Navratri 2022 Day 2: ನವರಾತ್ರಿ 2ನೇ ದಿನ ಸೆ. 27, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಪೂಜೆ ಮಹತ್ವ, ಮುಹೂರ್ತ, ಮಂತ್ರ

ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬ ನವರಾತ್ರಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ವಸಂತ ಮತ್ತು ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶರದ್ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಶರತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶರದ್ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರು ನವದುರ್ಗಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷ, ಶರದ್ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನವರಾತ್ರಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನ, ನವದುರ್ಗೆಯ ಎರಡನೇ ರೂಪವಾದ ದೇವಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಪ ಮಾಲಾ (ಮಣಿಗಳ ದಾರ) ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೀರಿನ ಮಡಕೆಯಾದ ಕಮಂಡಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ದೇವಿಯು ಶಿವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಳು.

