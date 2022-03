Women's Day 2022 Wishes: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು

Features

ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಗಳಾಗಿ, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ, ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಿತೆ, ಸಹೋದರಿ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾಳೆ. ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಗಂಡ, ಮಕ್ಕಳು, ಕಚೇರಿ ಹೀಗೆ ತನ್ನವರನ್ನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚಕಟ್ಟಾಗಿ, ಕಾಳಜಿಯಿಂದ, ಸಹನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ದುರ್ದೈವ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕೂಗು ಎಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆ ತಡ ರಾತ್ರಿ ಇರಲಿ ಹಗಲಲ್ಲೂ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಓಡಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮಹಿಳೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಹಲವಾರು ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಂಚ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ 1908ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಳವಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 15,000 ಮಹಿಳೆಯರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಧ್ವನಿ ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ನಂತರ 1909 ರಲ್ಲಿ, ಚಳುವಳಿಯ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೆನೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು, ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡೋಣ.

ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ನೋವು ನುಂಗಿ ನಗುವ ಚೆಲ್ಲುವ ಆಕೆಗೊಂದು ನಮನ..

ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೀವು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಪ್ಪುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ನನಗದು ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

* ರಾಣಿಯಂತೆ ಯೋಚಿಸು. ರಾಣಿಯು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳಲು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ವೈಫಲ್ಯವು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

* ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳು ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

* ತಪ್ಪುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಮಹಿಳೆ ಬಲವಾದ ಮಹಿಳೆ - ಮೆಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್ಸ್

* ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮಾತ್ರ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹೆಣ್ಣಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

* ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ನೀವು ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

* ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಗುವನ್ನು ತುಂಬುವ ನೀನು ನನ್ನ ದಿನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿ. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

* ನಾನು ಯಾರೆಂದು ಇತರರು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಎಮ್ಮ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್

* ಅವಳೇ ಕನಸು, ಅವಳೇ ನಂಬಿಕೆ, ಅವಳೇ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅವಳಿಂದಲೇ ನೀವು. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

* ಅವಳು ಗುಂಪನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

*"ಮಹಿಳೆಯರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತರುವ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ." -ಮೆರಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಪ್

"ಸ್ತ್ರೀವಾದವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠರನ್ನಾಗಿಸುವುದಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾದ ಜಗತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. - ಜಿಡಿ ಆಂಡರ್ಸನ್

* ತಾಯ್ತನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೆಂಡತಿಯ ತನಕ, ಸಹೋದರಿಯಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಮಗಳವರೆಗೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ 'ಮಹಿಳೆ'ಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮಿತ್ರನಿಲ್ಲದೆ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

* ಹೆಣ್ಣಾಗಿರುವುದೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಿ. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

* ನಾನು ಸಶಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

* ನೀವು ಉಗ್ರ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ! ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

* ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ! ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

* ಮಹಿಳೆ ರತ್ನವಿದ್ದಂತೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ!

* ನೀವು ನನ್ನ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಲಾಗದ್ದು.

* ಅಮ್ಮಾ ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ. ನಿಮಗೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

* ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಅನನ್ಯ, ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

* ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನೀವು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಇಲ್ಲದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ!

* "ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳತ್ತ ಶ್ರಮಿಸುವ ನೀವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ"

* ನೀವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ! ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

* ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಅಳಲು ಮತ್ತು ನಾನು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಎದ್ದೇಳಲು ಕಲಿಸಿದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

* ನೀನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ದುಷ್ಟ ನಾಶಕ, ನೀನು ಸಂತ ಮತ್ತು ನೀನೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ. ನೀನಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಅಸಾಧ್ಯ. ದೇವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿ. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

* ಅವಳು ಜೀವನವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

* ರಾಣಿ ಇರದ ರಾಜ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ.

* ಮಹಿಳೆಯರು ಧೈರ್ಯ, ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸಾರಾಂಶ. ಈ ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದು ನಾವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡೋಣ.

ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ

*"ನಾನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಧರಿಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು" - ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ

*"ನಾನು ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನೀರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಸೆಯಬಲ್ಲೆ'' - ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ

*"ನೀವು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರ ತೀರ್ಪಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ" - ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್

*"ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ; ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಖನಿ. ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಬಲವಾದ ಮೂರನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದು ಮಹಿಳೆ" - ಮಲಾಲಾ ಯೂಸುಫ್‌ಜಾಯ್

* ನೀವು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಸುಂದರ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವರು. ನಿಮಗೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

* ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಗುವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯನಾಗುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

* ನಿಮ್ಮ ದಿನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

Happy International Women's Day 2022 in Kannada: Here are the best International Women’s Day 2022 Images, Posters, Quotes, Wishes, Messages, Greetings, SMS and Whatsapp Status that can be shared on Women’s day 2022.