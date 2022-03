Happy Holi Wishes In Kannada : ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶುಭಾಶಯ, ಸಂದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Features

oi-Sunitha B

ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ, ದೊಡ್ಡವರಿರಲಿ ಎಲ್ಲರು ಎದುರು ನೋಡುವ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ ಹೋಳಿ. ಪಿಚ್ಕಾರಿ, ಬಣ್ಣ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಹೋಳಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಹೋಳಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೋಳಿಯು ವಸಂತ ಋತುವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಳಿಗಾಲವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಾನಪದದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನ ಹಾಡುಗಳವರೆಗೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಹಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ತೊರೆದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತರುವ ಹಬ್ಬ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು 'ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್' ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೋಳಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಒಂದು ದಿನದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೀಪೋತ್ಸವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು ಪರಸ್ಪರರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೂ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು 'ಹೋಳಿ ಮಿಲನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೋಳಿ ಇತಿಹಾಸ

ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ. ಹೋಳಿಯ ಮೂಲದ ಸುತ್ತ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜನ ಸಹೋದರಿ ಹೋಲಿಕಾಳ ಹೆಸರನ್ನು ಆಚರಣೆಯ ಹೆಸರನ್ನಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜನು ಅಮರನಾಗಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯು ಅವನನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅವನ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ದುಷ್ಟನಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದು, ತನ್ನನ್ನೇ ದೇವರೆಂದು ಪೂಜಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆತನ ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ತಾನು ಎಷ್ಟೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಮಗನಿಂದ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಆರಾಧಾನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ದಂಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬೆಂಕಿಯು ಸುಡದಂತೆ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಹೋಲಿಕಾಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಆಕೆಯ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದನು. ಹೋಲಿಕಾ ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಾಪಕೃತ್ಯವನ್ನು ಹೋಲಿಕಾ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ, ಆಕೆಯ ವರ ನಿಷ್ಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೋಲಿಕಾ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಹೋಲಿಯ ಮುನ್ನ ಹಿಂದೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕನನ್ನು ಸುಡುತ್ತಾರೆ.

ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಶಿವ, ಕಾಮದೇವ, ಪೂತನ ಮತ್ತು ಢುಂಢಿ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಥುರಾ ಮತ್ತು ವೃಂದಾವನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು, ಪಾಲಿಸಲು ಮತ್ತು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಿದೆ.

ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಸುಂದರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹ್ಯಾಪಿ ಹೋಳಿ 2022: ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

1. "ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಈ ಹೋಲಿ ತರಲಿ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು"

2. "ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಹೋಳಿ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು"

3. "ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯೋಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬಣ್ಣದಿಂದ ನವೀಕರಿಸೋಣ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು"

4. "ಈ 2022ರ ಹೋಳಿಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಣರಂಜಿತ ದಿನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು"

5. "ಇದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡುವ ಹಬ್ಬ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು"

6. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಬಣ್ಣಗಳು, ಸ್ನೇಹದ ಬಣ್ಣಗಳು, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಿ.

7. ಹೆಚ್ಚು ಆಟವಾಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಿ!

8. ವಾಟರ್ ಬಲೂನ್‌ಗಳು, ವಾಟರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್‌ಗಳು, ಅದ್ಭುತ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೋಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಹೋಲಿ!

9. ನಾಚೋ ಅಥವಾ ಜುಮೋ, ಮಸ್ತಿ ಸೆ ಖೇಲೋ. ವರ್ಣರಂಜಿತ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿ.

10. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದು ಅಪರೂಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಸಿಹಿ ನೆನಪು ಆಚರಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

11. ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವರ್ಣರಂಜಿತ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ.

12. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದವನ್ನು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಣ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

13. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೂ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವೆ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

14. ಈ ಹೋಳಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ತರೋಣ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

15. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು, ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ಹೋಲಿಕಾದೊಂದಿಗೆ ಸುಡೋಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

16. "ನೀವು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಗುವಿಗೆ ನೀವು ಕಾರಣ. ನಾನು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕನಸನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

17. ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಾಧುರ್ಯದ ಭವ್ಯತೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅದ್ಭುತ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿ

18. "ಹೋಳಿಯು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಣ." ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

19. "ಇದು ಮಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುವ ಸಮಯ. ವಿನೋದದ ಆಚರಣೆಗಳು ವರ್ಷವಿಡೀ ಉಳಿಯಲಿ"

20. ನಿಮ್ಮ ಅಹಂ, ಕೋಪ, ರೋಷ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೋಳಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

21. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿದೆ.

22. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಮಗು ಈ ಹೋಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

23. "ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹರಡಿ" ಹೋಳಿ 2022ರ ಶುಭಾಶಯಗಳು

24. "ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಟವಾಡಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದಿರಿ. ಇದು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯರೇ"

25. "ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂತೋಷದ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಿರಿ" ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

26. "ಹೋಳಿಯ ಬಣ್ಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿ" ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

27. "ನೀಲಾ, ಪೀಲಾ, ಹರಾ, ಗುಲಾಬಿ ಯೇ ಸಬ್ ತೋ ಏಕ್ ಹೈ, ಹಮೇ ತೋ ತುಮ್ಸೆ ಮಿಲ್ನೆ ಆನಾ ಹೈ, ಇಸ್ ಹೋಲಿ ಪೆ ಉನ್ಹೇ ರಂಗಮೇ ಜಾನಾ ಹೈ"

28. "ಈ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಳಸೋಣ. ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು"

29. ಜೀವನದ ಪ್ರತೀಯೊಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂತೋಷ, ಸಾಧನೆ, ಆನಂದದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ.

30. "ಮಳೆಬಿಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿರುವೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸುರಿಸಲಿ!

