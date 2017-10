ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಯ ಹಿತಾನುಭವ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಾ?

Vichitranna

ಶ್ರೀವತ್ಸ ಜೋಶಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

ಮೊದಲಮಳೆಯ ಮಣ್ಣಿನವಾಸನೆಯ ಬಣ್ಣನೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾದ petrichor ಕ್ರಮೇಣ ಒಂದು ಉಪಮೆಯಾಗಿ, ಒಂದು ರೂಪಕವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿತು. ಸಾಹಿತ್ಯವಿಮರ್ಶೆಯ ತುಣುಕೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಪದದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ - But, even in the other pieces, her prose breaks into passages of lyrical beauty that come as a sorely needed revivifying petrichor amid the pitiless glare of callousness and cruelty.

English summary

Petrichor, the name for the smell of rain on dry ground, is from oils given off by vegetation, absorbed onto neighboring surfaces, and released into the air after a first rain. Vichitranna columnist Srivathsa Joshi describes about first rain and Petrichor.