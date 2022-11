ಉಡುಪಿ: ಮದುವೆಯ ರೋಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವತಿ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವು

English Summary

23 years old young lady dies after collapsing in relative marriage roze function at Udupi Brahmavara. 23 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆಯ ರೋಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ.