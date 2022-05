ಕೊಚ್ಚಿ: ಮಂಗಳಮುಖಿ ನಟಿ, ರೂಪದರ್ಶಿ ಶೆರಿನ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಮೇ 12 ರಂದು, ಕೋಳಿಕ್ಕೋಡ್‌ನ ಯುವ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಸಹನಾ ತನ್ನ 21 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶೆರಿನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅನನ್ಯ ಸಾವು ಕೇರಳವನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಸತ್ಯಶೋಧನೆಯ ವರದಿಯು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿದೆ. ಸತ್ಯಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಅನನ್ಯ ಎರಡನೇ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಕೇರಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ತಡೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ:

. .

Maithri: 0484 2540530

Chaithram: 0484 2361161

Both are 24-hour helpline numbers.

Aasara offers support to individuals and families during an emotional crisis, for those dealing with mental health issues and suicidal ideation, and to those undergoing trauma after the suicide of a loved one.

24x7 Helpline: 9820466726