ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನಟೋರಿಯಸ್ ಸಾಹೇಬ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಡಕಾಯಿತರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

English Summary

North India's notorious Saheb gang bandits arrested in Mangaluru. know more. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕುಖ್ಯಾತ ಸಾಹೇಬ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಡಕಾಯಿತರ ಬಂಧನ.