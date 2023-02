English Summary

Mysore-Belagavi Vishwamanava Express train timings have changed. 'DRM Bengaluru' informed on Twitter, 'Revised Timings of Train No. 17326 (Mysore-Belgawi) Vishwamanava Express. There will be change from 06.02.2023. Details of timings/stops are given below, ಮೈಸೂರು-ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ 'DRM Bengaluru'