ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸೈಬರ್ ಶುಚಿತ್ವದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲು ತರಬೇತಿ

English Summary

CERT-In and CyberPeace Foundation Partner with Koo to train Indian Youth on internet safety & cyber hygiene. ಭಾರತೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಂಡ (CERT-In),